Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlara başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen çalışmada oyuncuların dinamik ısınma ve dar alanda oyun çalışması yaptığı belirtildi. Ayrıca, Christ Inao Oulai'nin 20. yaş günü kutlandı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde dar alanda oyun çalışması yapıldı.
Antrenman öncesinde, bordo-mavililerin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'nin 20'nci yaş günü kutlandı.
Karadeniz ekibi, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.