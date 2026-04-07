Trabzonspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 11 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenmanın son bölümünde dar alanda oyun çalışması yapıldı.

Antrenman öncesinde, bordo-mavililerin Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Christ Inao Oulai'nin 20'nci yaş günü kutlandı.

Karadeniz ekibi, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.