Trabzonspor, Adana Demirspor'u Deplasmanda 1-0 Yendi
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Gol, 45. dakikada Banza'dan geldi.
Stat: Yeni Adana
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah Ünal
Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 62 Maestro), İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Ozan Demirbağ (Dk. 62 Salih Kavrazlı), Aimbetov (Dk. 62 Yusuf Barası)
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Folcarelli (Dk. 34 Ozan Tufan), Cihan Çanak (Dk. 58 Zubkov), Cham (Dk. 58 Arif Boşluk), Visca (Dk. 84 Okay Yokuşlu), Banza
Gol: Dk. 45 Banza ( Trabzonspor )
Sarı kart: 45+1 Tayfun Aydoğan ( Adana Demirspor )
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.
54. dakikada Cihan Çanak'ın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
59. dakikada kornerden gelen topa Batagov'un ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.
68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda kaleci Murat Uğur Eser topu kurtardı.
Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.