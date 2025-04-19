Putin'den Ukrayna'da ateşkes kararı

Putin'den Ukrayna'da sürpriz "ateşkes" kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı! Önce paylaştı, sonra sildi

Pervin Buldan'dan sitem dolu Sırrı Süreyya Önder mesajı

Trabzonspor, Adana Demirspor'u Deplasmanda 1-0 Yendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Gol, 45. dakikada Banza'dan geldi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Anıl Usta, Emrah Ünal

Adana Demirspor : Murat Uğur Eser, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk. 62 Maestro), İzzet Çelik, Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Ozan Demirbağ (Dk. 62 Salih Kavrazlı), Aimbetov (Dk. 62 Yusuf Barası)

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Folcarelli (Dk. 34 Ozan Tufan), Cihan Çanak (Dk. 58 Zubkov), Cham (Dk. 58 Arif Boşluk), Visca (Dk. 84 Okay Yokuşlu), Banza

Gol: Dk. 45 Banza ( Trabzonspor )

Sarı kart: 45+1 Tayfun Aydoğan ( Adana Demirspor )

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 yendi.

54. dakikada Cihan Çanak'ın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

59. dakikada kornerden gelen topa Batagov'un ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda kaleci Murat Uğur Eser topu kurtardı.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.