Lige kötü veda eden Trabzonspor'da gözler kupa finalinde

Trabzonspor, Süper Lig'in 34'üncü hafta son maçında sahasında Gençlerbirliği'ne 3-0 mağlup olarak sezonu istediği gibi tamamlayamadı. Bordo-mavililer, ligdeki bu kötü kapanışın ardından tüm odağını Ziraat Türkiye Kupası finaline çevirdi.

TOPA SAHİP OLDU AMA ETKİLİ OLAMADI

Karşılaşmada yüzde 63 oranında topa sahip olan Trabzonspor, oyunun kontrolünü elinde bulundurmasına rağmen hücumda üretkenlik sağlayamadı. Yüzde 37 ile topla oynayan Gençlerbirliği ise bulduğu fırsatları daha iyi değerlendirerek sonuca gitmeyi başardı.

PAS VAR, SONUÇ YOK

Trabzonspor'da Salih Malkoçoğlu (75/84), Ozan Tufan (74/77) ve Boran Başkan (58/65) pas oyununda öne çıkarken, yakalanan isabet oranları hücum organizasyonlarına yansımadı. Trabzonspor, üçüncü bölgede etkili olamayınca pas oyunu skora katkı sağlamadı.

ŞUTLAR YETERSİZ KALDI

Bordo-mavililerde Onuachu, 5 şut denemesinde yalnızca 1 isabet bulurken gol katkısı veremedi. Gençlerbirliği'nde Metahan Mimaroğlu, 4 şutta 1 gol bulurken, Traore ve Tongya da 1'er golle skora katkı sağladı.

Trabzonspor'da Nwakaeme, 5 kilit pasla takımın hücum organizasyonlarında öne çıkan isim oldu. Gençlerbirliği'nden Metahan Mimaroğlu, 10 sahipsiz top kazanımıyla dikkat çekerken, bordo-mavililerde Ozan Tufan 8, Bouchouari ve Oulai 6'şar top kazanımıyla katkı verdi. Ancak bu kazanımlar oyun kontrolüne yeterince yansımadı.

Trabzonspor, bazı istatistiklerde üstün görünmesine rağmen oyun içi verimsizlik, savunma hataları ve düşük bitiricilik nedeniyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Bordo-mavililerde şimdi gözler Kupa finaline çevrildi.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın sahasında Gençlerbirliği'ne mağlup olmasını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Taka: Bunu saymıyoruz, kupayı istiyoruz

Kuzey Ekspres: Aklında fikrinde Kupa var

Sonnokta: Trabzonspor tepetaklak

Günebakış: Trabzon'dan kötü final

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
