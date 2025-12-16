Haberler

Trabzonspor'a iki yıldızından kötü haber

Trabzonspor'a iki yıldızından kötü haber
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumları ile ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda; Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

  • Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem tespit edildi.
  • Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ve ödem tespit edildi.

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta sahasında Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor'da sakatlanan Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin ise sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ve ödem tespit edildi.

MUSTAFA ESKİHELLAÇ VE FOLCARELLI İÇİN AÇIKLAMA

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli ile Mustafa Eskihellaç'ın sakatlığına ilişkin kulübün internet sitesinden açıklama yaptı.

Beşir, "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda Mustafa Eskihellaç'ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor

Türkiye'nin kanayan yarası için radikal adım! Reklamları yasaklanıyor
Ela Rumeysa Cebeci'nin uyuşturucudan gözaltına alınan ünlülerle ilgili yorumuna bakın

Ünlülere yönelik operasyona yorumu, programda kavga çıkarmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Pelin Akil hakkında bomba iddia! Boşanma resmileşmeden yeni aşk: 'Herkes tanıyor'

Boşanma resmileşmeden yeni aşk iddiası!
İsmail Saymaz, Ela Rümeysa Cebeci kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı: Bir kolonya içmemiş

Saymaz, Ela Rümeysa'nın kendisine attığı mesajı hatırlatıp sert çıktı
Galatasaray'da transfer rotası Rize! Hedefte milli oyuncu var

Büyük sürpriz! Galatasaray, Rizespor'un milli yıldızını istiyor
RAMS Başakşehir transferde büyük oynuyor! İstanbul ekibi gözünü Ter Stegen'e dikti

Barcelona'dan Türkiye'ye gelebilir! Ancak dört büyüklere de değil
Şili'nin yeni liderinin babası Nazi subayı çıktı

Netanyahu, meğer atalarının katilini tebrik etmiş
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Tekirdağ'da deniz 20 metre çekildi

İstanbul'un yanı başında uykuları kaçıracak görüntü
Jasmine dizisini TV+ yayından kaldırdı

Jasmine'e RTÜK'ten sonra bir kötü haber daha
Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Boşanma aşmasındaki eşine dehşeti yaşattı

Yardım çığlıkları sokakta yankılandı! Eşine dehşeti yaşattı
Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, 206 kişi kayıp

Ülke felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 1030'a yükseldi, yüzlerce kişi kayıp
Demet Akalın'ın lüks çantasının fiyatı dudak uçuklattı

Çantasının fiyatını görenlerin ağzı açık kaldı
Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
title