Haberler

Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi yıldız isminden kötü haber

Güncelleme:
Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Oleksandr Zubkov, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı.

  • Trabzonspor'un oyuncusu Oleksandr Zubkov, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmana katılmadı.
  • Oleksandr Zubkov bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta 3 gol ve 8 asist yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, dev maçın hazırlıklarını tamamladı.

SON İDMAN GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı. Karadeniz ekibi, bu antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

ZUBKOV'DAN KÖTÜ HABER

Trabzonspor'da gözler sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Oleksandr Zubkov'a çevrilmişti. Ukraynalı oyuncudan bordo-mavililere kötü haber geldi. Zubkov, Fenerbahçe maçı öncesi yapılan son antrenmanda yer almadı. Yıldız oyuncunun, zorlu mücadelede forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 23 maçta sahaya çıkan 29 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu, 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

