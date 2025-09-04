Haberler

Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber

Trabzonspor'a Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber
Güncelleme:
Trabzonspor'da Samsunspor maçında sakatlanan Wagner Pina, sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'a kötü haber geldi.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOK

Trabzonspor forması giyen sağ bek oyuncusu Wagner Pina, Samsunspor ile oynanan karşılaşmada arka adalesinden sakatlanarak oyundan alınmıştı. 61 Saat'te yer alan habere göre; Sakatlığı ciddi olan Pina, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. Yıldız oyuncu, milli takım kadrosundan da çıkarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 4 maça çıkan Pina, gol ya da asist katkısında bulunamadı. 22 yaşındaki Yeşil Burunlu oyuncunun Bordo-mavililerle 2029 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

