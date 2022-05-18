Trabzonspor'a büyük teklif! Yıldız oyuncu 6 milyon euroya Al Hilal'e transfer oluyor - Haberler

Trabzonspor'a büyük teklif! Yıldız oyuncu 6 milyon euroya Al Hilal'e transfer oluyor
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Trabzonspor'un Al Ahli'den 2020-21 sezonu başında transfer ettiği Djaniny, yeni sezon öncesi Trabzonspor'dan ayrılabilir. Al Hilal'in Djaniny için Trabzonspor'a 6 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürüldü.
Trabzonspor'da bu sezon 35 maçta 11 gol, 4 asist ile 15 gole doğrudan katkıda bulunan 31 yaşındaki forvet Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oluyor.
SUUDİ ARABİSTAN EKİBİNDEN 6 MİLYON EURO
Akşam'ın haberine göre; Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Al Hilal, Djaniny için Trabzonspor'a tam 6 milyon euroluk teklif yaptı.
ABDULLAH AVCI'NIN KARARI BEKLENİYOR
Gelen teklife henüz cevap verilmezken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararının bu transferde önemli rol oynaması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın onay vermesi halinde transfer resmiyet kazanacak.
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