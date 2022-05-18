Trabzonspor'a büyük teklif! Yıldız oyuncu 6 milyon euroya Al Hilal'e transfer oluyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Trabzonspor'a büyük teklif! Yıldız oyuncu 6 milyon euroya Al Hilal'e transfer oluyor

Haberler.com - Spor
 - Güncelleme:

Trabzonspor'un Al Ahli'den 2020-21 sezonu başında transfer ettiği Djaniny, yeni sezon öncesi Trabzonspor'dan ayrılabilir. Al Hilal'in Djaniny için Trabzonspor'a 6 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürüldü.

Trabzonspor'da bu sezon 35 maçta 11 gol, 4 asist ile 15 gole doğrudan katkıda bulunan 31 yaşındaki forvet Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oluyor.

SUUDİ ARABİSTAN EKİBİNDEN 6 MİLYON EURO

Akşam'ın haberine göre; Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Al Hilal, Djaniny için Trabzonspor'a tam 6 milyon euroluk teklif yaptı.

ABDULLAH AVCI'NIN KARARI BEKLENİYOR

Gelen teklife henüz cevap verilmezken, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kararının bu transferde önemli rol oynaması bekleniyor. Tecrübeli teknik adamın onay vermesi halinde transfer resmiyet kazanacak.

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Al Hilal, Transfer, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title