Trabzonspor, 90'dan sonra yediği gollerle 14 puan kaybetti
Kötü bir sezon geçiren Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çarpıcı bir istatistiğe imza attı. Bordo-mavililer, 90. dakikadan sonra yediği goller sebebiyle tam 14 puan kaybetti. Karadeniz ekibi, son olarak Konyaspor karşısında 90+10. dakikada yediği penaltı golüyle rakibine 1-0 mağlup olmuştu.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 90+10. dakikada yediği golle 1-0 mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde uzatma dakikalarında kaybettiği puanlarla dikkat çekti.
90'DAN SONRA YEDİĞİ GOLLER 14 PUANDAN ETTİ
Ligin 26. haftası sonunda 8'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alarak 32 puan ile 9. sırada yer alan bordo-mavililer, uzatma dakikalarında gol yediği maçlarda 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde deplasmanda istikrar yakalayamayan Karadeniz ekibi, uzatma dakikalarında kritik goller yiyerek önemli puan kayıpları yaşadı. Trabzonspor, 90. dakikadan sonra yediği goller nedeniyle tam 14 puan kaybetti.
5 GOLÜN 3'Ü DEPLASMANDA
Trabzonspor, uzatma dakikalarında gol yediği 5 maçın 3'ünü deplasmanda, 2'sini iç sahada oynadı. Bordo-mavililer, iç sahada Fenerbahçe ve Kasımpaşa, deplasmanda ise Göztepe, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında son dakikada yediği gollerle puan kaybetti.
UZATMA DAKİKALARINDA YENEN GOLLER
- Trabzonspor, ligin 10. haftasında Göztepe deplasmanında 90+2. dakikada David Tijanic'in golüne engel olamayarak 2-1 mağlup oldu.
- Bordo-mavililer, 11. haftada sahasında Fenerbahçe'ye 90+12. dakikada Sofyan Amrabat'ın attığı golle 3-2 yenildi.
- Ligin 15. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden bordo-mavililer, 90+1. dakikada Da Costa'nın golüyle skor üstünlüğünü koruyamayarak maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.
- Ligin 16. haftasında ise İstanbul'da Galatasaray ile karşılaşan Karadeniz ekibi, 90+8. dakikada savunma oyuncusu Ali Şahin Yılmaz'ın kendi ağlarına gönderdiği top ile maçtan 4-3 mağlup ayrılarak İstanbul'dan puansız döndü.
- Trabzonspor, ligin 26. haftasında da Konyaspor deplasmanında 90+10. dakikada Umut Nayır'ın penaltı golüyle 1-0 mağlup oldu ve son dakika golleriyle puan kaybetmeye devam etti.