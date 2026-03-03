Trabzonspor, 6 gollü maçta RAMS Başakşehir'i kupanın dışına itti

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 4. maç haftasında RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 4-2 kazandı.

6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN TRABZONSPOR

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Felipe Augusto, 70. dakikada Mustafa Eskihellaç, 84. dakikada Paul Onuachu ve 85. dakikada Ozan Tufan kaydetti. RAMS Başakşehir'in golleri 46 dakikada Nuno Da Costa ve 66. dakikada Ivan Brnic'ten geldi. Mücadelenin 79. dakikasında RAMS Başakşehir'de Ousseynou Ba direkt kırmızı kart gördü.

TRABZONSPOR ÇEYREK FİNALDE

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, 9 puana yükselerek grubunu ikinci sırada bitirdi ve çeyrek finale yükseldi. RAMS Başakşehir ise 6 puanda kalarak grubunu dördüncü sırada noktalayarak organizasyona veda etti.