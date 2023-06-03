Trabzonspor 5-1 Corendon Alanyaspor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Corendon Alanyaspor'u 5-1 yendi. Maçta Umut Güneş'in golüne karşılık Trezeguet, Hamsik, Bakasetas, Larsen ve Umut Bozok'un golleriyle galip gelen Trabzonspor, üç puanın sahibi oldu.