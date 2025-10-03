Trabzonspor 4-0 Kayserispor: Süper Lig'de Farklı Zafer
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Maçta golleri Okay Yokuşlu, Augusto, Zubkov ve Onuachu kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada ceza sahası içine topla birlikte giren Zubkov'un şutunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
48. dakikada savunmadan aldığı uzun topla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Zubkov'un vuruşunda Bilal, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
53. dakikada Oulai'nin sol taraftan kullandığı korner atışında Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
56. dakikada savunmadan Savic'in derinlemesine pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Zubkov, kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0
90. dakikada Muçi'nin pasında Sikan'ın ceza sahası içinden vuruşunda top üst direkten geri döndü. Onuachu'nun vuruşunu ise kaleci Bilal kornere çeldi.
90+2. dakikada Pina'nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Sikan kaleci Bilal tarafından düşürülünce hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
90+5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Onuachu topu ağlara yolladı. 4-0
Hakemler: Ali Şansalan, Suat Güz, Gökhan Barcı
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Sikan dk. 86), Okay Yokuşlu (Muçi dk. 73), Folcarelli, Oluali (Ozan Tufan dk. 86), Zubkov (Arif Boşluk dk. 60), Augusto (Olaigbe dk. 73), Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Vİsca, Baniya, Serdar Saatçı, Salih Malkaçoğlu
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Kayserispor: Bilal Beyazit, Ramazan Civelek (Talha Sarıaslan dk. 78), Denswil, Carole, Abdulsamet Burak (Indrt Tuci dk. 58), Dorukhan Taköz (Nurettin Korkmaz dk. 58), Opoku (Mane dk. 69), Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha (Burak Kapacak dk. 78)
Yedekler: Onurcan Piri, Saraiva, Mehmet Eray Özbek, Kayra Cihan, Arif Kocaman
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Goller: Okay Yokuşlu (dk. 12), Augusto (dk. 53), Zubkov (dk. 56), Onuachu (dk. 90+5 pen.) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dorukhan Toköz, Bilal Bayazit (Kayserispor) - TRABZON