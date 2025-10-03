Haberler

Trabzonspor 4-0 Kayserispor: Süper Lig'de Farklı Zafer

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Maçta golleri Okay Yokuşlu, Augusto, Zubkov ve Onuachu kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahası içine topla birlikte giren Zubkov'un şutunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

48. dakikada savunmadan aldığı uzun topla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Zubkov'un vuruşunda Bilal, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

53. dakikada Oulai'nin sol taraftan kullandığı korner atışında Augusto'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

56. dakikada savunmadan Savic'in derinlemesine pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Zubkov, kaleci Bilal ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0

90. dakikada Muçi'nin pasında Sikan'ın ceza sahası içinden vuruşunda top üst direkten geri döndü. Onuachu'nun vuruşunu ise kaleci Bilal kornere çeldi.

90+2. dakikada Pina'nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Sikan kaleci Bilal tarafından düşürülünce hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

90+5. dakikada beyaz noktanın başına geçen Onuachu topu ağlara yolladı. 4-0

Hakemler: Ali Şansalan, Suat Güz, Gökhan Barcı

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Sikan dk. 86), Okay Yokuşlu (Muçi dk. 73), Folcarelli, Oluali (Ozan Tufan dk. 86), Zubkov (Arif Boşluk dk. 60), Augusto (Olaigbe dk. 73), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Vİsca, Baniya, Serdar Saatçı, Salih Malkaçoğlu

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kayserispor: Bilal Beyazit, Ramazan Civelek (Talha Sarıaslan dk. 78), Denswil, Carole, Abdulsamet Burak (Indrt Tuci dk. 58), Dorukhan Taköz (Nurettin Korkmaz dk. 58), Opoku (Mane dk. 69), Benes, Furkan Soyalp, Cardoso, Onugkha (Burak Kapacak dk. 78)

Yedekler: Onurcan Piri, Saraiva, Mehmet Eray Özbek, Kayra Cihan, Arif Kocaman

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Goller: Okay Yokuşlu (dk. 12), Augusto (dk. 53), Zubkov (dk. 56), Onuachu (dk. 90+5 pen.) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dorukhan Toköz, Bilal Bayazit (Kayserispor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
