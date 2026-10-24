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Trabzonspor, 26 Ekim'deki Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trabzonspor, 26 Ekim'deki Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenman ayak tenisiyle sona erdi; hazırlık yarın tamamlanacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve 5'e 2 çalışma yaptı.

Antrenman, gruplar halinde gerçekleştirilen ayak tenisiyle sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA
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