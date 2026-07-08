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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah antrenmanı yaptı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kor antrenmanı gerçekleştiren bordo-mavililer, günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.

TRABZONSPOR, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün saat 10.30'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oyuncular kor antrenmanı yaptı. Bordo mavililer, yeni sezon hazırlıklarına bugün saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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