Trabzonspor 2025-2026 Sezonu Yeni Formalarını Satışa Sunuyor

Trabzonspor 2025-2026 Sezonu Yeni Formalarını Satışa Sunuyor
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Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda kullanılacak yeni formalarını 5 Haziran'dan itibaren taraftarların beğenisine sunacak. Kulüp, 4 farklı forma seçeneğiyle sahaya çıkacak ve formaların göğüs logosunda entegre edilen NFC çipi sayesinde özel içeriklere erişim imkanı sunulacak.

TRABZONSPOR, 2025-2026 sezonunda giyeceği yeni formalarını satışa sunuyor.

Bordo-mavili kulübün 2025-26 sezonunda taraftarlarla buluşacak yeni sezon formaları, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00'dan itibaren kulübün resmi internet sitesi trabzonspor.com.tr adresinde, saat 10.00'dan itibaren ise tüm TS Club mağazalarında satışa çıkacak. Trabzonspor, 2025-2026 sezonunda 4 farklı forma seçeneğiyle sahaya çıkacak. Taraftarların beğenisine sunulacak formalar arasında; çubuklu, bordo, beyaz ve turuncu formalar yer alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon formalarının köklü tarih ve Karadeniz'in hırçın ruhundan ilham alarak modern çizgiler ve yenilikçi teknolojiyle hazırlandığı belirtildi. Ayrıca, bu sezon formaların dünyada bir ilk olma özelliği taşıdığı vurgulandı. Yeni sezon formalarında göğüs logosuna entegre edilen NFC çipi sayesinde, NFC uyumlu cep telefonları ile logoya dokunarak forma sahipleri özel olarak hazırlanan bağlantıya yönlendirilebilecek. Taraftarlar bu bağlantı sayesinde sürpriz içeriklere ve özel videolara ulaşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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