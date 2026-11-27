Trabzonspor, 13. haftada Göztepe deplasmanı hazırlıklarına başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trabzonspor, Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Thomas Reis yönetiminde başladı. CSKA Sofya maçında forma giyenler rejenerasyon yaptı, diğer oyuncular salonda kuvvet çalıştı; hazırlıklar yarın 13.00'te sürecek.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, CSKA Sofya karşılaşmasında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketlerinin ardından salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı