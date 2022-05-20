Trabzonlu zaferi böyle kutlar! Tarih yazan milli boksör Busenaz Sürmeneli'den ringde dans şov - Haberler

Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz, bu şampiyonada rakiplerini bir bir ringden silerek altın madalyayı kazanmasını bildi.

BUSENAZ TARİH YAZDI, KOLBASTI OYNADI

Finalde Kanadalı Charlie Cavanagh ile karşılaşan Busenaz, rakibini bitime 45 saniye kala hakem kararıyla yenerek şampiyonluğa ulaştı. Trabzonlu ve Trabzonspor'un sporcusu olan milli boksör, zaferi ringde kolbastı oynayarak kutladı. Busenaz Sürmeneli'nin kolbastı oynadığı anlara sosyal medyada beğeni yağdı.

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