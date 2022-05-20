Trabzonlu zaferi böyle kutlar! Tarih yazan milli boksör Busenaz Sürmeneli'den ringde dans şov - Haberler

Trabzonlu zaferi böyle kutlar! Tarih yazan milli boksör Busenaz Sürmeneli'den ringde dans şov
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Uluslararası Boks Birliği tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Trabzonspor'un sporcusu olan Milli boksör zaferini ringde kolbastı oynayarak kutladı.
Geçen yıl düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda altın madalya kazanarak Türk spor tarihine geçen son dünya şampiyonu milli boksör Busenaz, bu şampiyonada rakiplerini bir bir ringden silerek altın madalyayı kazanmasını bildi.
BUSENAZ TARİH YAZDI, KOLBASTI OYNADI
Finalde Kanadalı Charlie Cavanagh ile karşılaşan Busenaz, rakibini bitime 45 saniye kala hakem kararıyla yenerek şampiyonluğa ulaştı. Trabzonlu ve Trabzonspor'un sporcusu olan milli boksör, zaferi ringde kolbastı oynayarak kutladı. Busenaz Sürmeneli'nin kolbastı oynadığı anlara sosyal medyada beğeni yağdı.
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