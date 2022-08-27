Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok, Trabzonspor'da

Trabzonspor, Fransa ekibi Lorient takımında forma giyen Umut Bozok ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo-mavililer, başarılı golcü ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 25 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa'da geçen sezon kiralık olarak forma giymiş ve Süper Lig'de gol kralı olmuştu.

Geçen sezon Süper Lig'de fırtınalar estiren Umut Bozok'un yeni adresi Trabzonspor oldu. Bordo-mavililer bonservisi Lorient'te olan 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Fransız ekibi ile her konuda anlaştı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenip yolunu UEFA Avrupa Ligi'nde sürdürecek olan Trabzonspor, bir süredir görüştüğü Lorient ile 25 yaşındaki oyuncu Umut Bozok'un transferi konusunda anlaşma sağladı. Süper Lig'den Galatasaray'ın da transfer listesinde olan santrfor, bordo mavili ekiple 3 yıllık anlaşmaya imza atacak. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, oyuncuyu birkaç gün içerisinde kente getirerek takıma dahil edecek.