Trabzon spor haberleri: Marc Bartra resmen Trabzonspor'da

Trabzonspor, Real Betis'te forma giyen Marc Bartra ile 3 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, İspanyol stopere her bir sezon için garanti ücret olarak 1 milyon 500 bin Euro, her bir sezon için şarta bağlı bonus olarak, toplamda en fazla 700 bin Euro prim ödeyecek. İspanyol yıldızın menajerine de, Bartra'ya ödenecek brüt ücretin yüzde 5'i kadar ödeme yapılacak.