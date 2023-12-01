Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Trabzonspor'u Ziyaret Etti

Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Yılmaz, Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti. Trabzonspor yönetimi, Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle görüştü ve malzeme desteğinde bulundu.

Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde Trabzonspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor Genel Sayman Sami Karaman, yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz ve Coşkun Öztürk, misafirleri Yılmaz ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Sami Karaman, Yılmaz'a ziyaret anısına forma hediye etti.

Trabzonspor Kulübünce, Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübüne malzeme desteğinde de bulunuldu.