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Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü'ne ziyaret

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Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bordo-mavili kulübe ziyaret gerçekleştirdi. Kulüp başkanına forma hediye edildi ve sporculara malzeme yardımı yapıldı.

Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri ve sporcuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bordo-mavili kulübe ziyaret gerçekleştirdi.

Genel Sayman Sami Karaman ile yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz ve Coşkun Öztürk ile sohbet eden Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Yılmaz'a, bordo-mavililerin forması hediye edildi. Sohbetin ardından sporculara malzeme yardımı yapıldı.

Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetici Derviş Köz, bu tür yardımların diğer kulüpleri de kapsayacak şekilde düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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