Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü'ne ziyaret

Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bordo-mavili kulübe ziyaret gerçekleştirdi. Kulüp başkanına forma hediye edildi ve sporculara malzeme yardımı yapıldı.

Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Yılmaz ile yönetim kurulu üyeleri ve sporcuları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde bordo-mavili kulübe ziyaret gerçekleştirdi.

Genel Sayman Sami Karaman ile yönetim kurulu üyeleri Derviş Köz ve Coşkun Öztürk ile sohbet eden Trabzon İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ömer Faruk Yılmaz'a, bordo-mavililerin forması hediye edildi. Sohbetin ardından sporculara malzeme yardımı yapıldı.

Amatör Branşlardan Sorumlu Yönetici Derviş Köz, bu tür yardımların diğer kulüpleri de kapsayacak şekilde düzenli olarak devam edeceğini ifade etti.