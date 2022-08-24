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Trabzon haberleri! Trabzonspor-Kopenhag

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Trabzon haberleri! Trabzonspor-Kopenhag

Trabzon haber... UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasındaki rövanş karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Şenol Güneş Spor KompleksiHakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de VriesTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil,...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasındaki rövanş karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Dorukhan Toköz, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius

Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Lerager, Zeca, Falk, Claesson, Pep Biel, Daramy

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Danimarka Spor Haberler

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