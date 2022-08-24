Trabzon haberleri! Trabzonspor-Kopenhag Spor Haberleri Trabzon haber... UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasındaki rövanş karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Şenol Güneş Spor KompleksiHakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de VriesTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil,... UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Trabzonspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasındaki rövanş karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Dorukhan Toköz, Bardhi, Abdülkadir Ömür, Djaniny, Cornelius Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Lerager, Zeca, Falk, Claesson, Pep Biel, Daramy Spor Kaynak: AA / Selçuk Kılıç UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Danimarka Spor Haberler

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