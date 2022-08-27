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Trabzon haberleri... Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır

Spor Haberleri

Trabzon haberleri... Trabzonspor, Galatasaray maçına hazır

Trabzon haberler... Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 4'üncü haftasında sahasında karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor'un yeni transferi Jean Philippe Gbamin, takım arkadaşlarıyla birlikte bugün ilk idmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında 6 puanla 9'uncu sırada bulunan Trabzonspor, averaj farkıyla 7'nci sırada bulunan rakibi Galatasaray'ı sahasında konuk edecek. Bordo mavililer, yarın oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapılan son idmanla tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde idman yapan bordo mavililer, karşılaşma öncesi taktik çalışması yaptı.

UĞURCAN VE BAKASETAS SAKAT, GBAMİN İLK KEZ İDMANINDA

Kopenhag maçı sonrasında kontrolden geçen ve karın bölgesinde kas yaralanması olduğu tespit edilen kaleci Uğurcan Çakır, kasık bölgesinde sakatlık yaşayan Anastasios Bakasetas ile tedavileri süren Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, Edin Visca ve Serkan Asan idmana katılmadı. Trabzonspor'un Everton'dan 1 yıl süreyle kiraladığı ve lisansı çıkartılan oyuncusu Jean Philippe Gbamin, takım arkadaşlarıyla birlikte bugün ilk idmanına çıktı.

Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 21.45'te Akyazı Stadyumu'nda karşılaşacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

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