Trabzon haberleri! SPOR Galatasaray, Trabzon'a geldi Spor Haberleri Trabzon haberler: Galatasaray, Trabzon'a geldiFatih TURAN TRABZON, (DHA) - Galatasaray, yarın karşılaşacağı Trabzonspor müsabakası için havayoluyla Trabzon'a geldi. Galatasaray, Trabzon'a geldi Fatih TURAN TRABZON, (DHA) - Galatasaray, yarın karşılaşacağı Trabzonspor müsabakası için havayoluyla Trabzon'a geldi. Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, yarın oynanacak müsabaka için havayoluyla kente geldi. Trabzon Havalimanı'na saat 18.30'da iniş yapan Galatasaray kafilesi, iç hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, havalimanı çıkışında kendilerini bekleyen az sayıdaki taraftarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 22 kişiden oluşan kafilede Alexandru Cicaldau, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Taylan Antalyalı, Christian Luyindama, Oğulcan Çağlayan ve Ömer Bayram yer almadı. Sarı kırmızılılar, kendilerini bekleyen otobüse binerek konaklayacakları otele hareket etti. Trabzonspor ile Galatasaray, yarın saat 21.45'te Akyazı Stadyumu'nda karşılaşacak. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Galatasaray Trabzonspor Trabzon DHA Spor Güncel Haberler

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