Trabzon haber... Dorukhan Toköz, Trabzon'a geldi Spor Haberleri Trabzon haberi: Bir süre önce İstanbul'da başarılı bir operasyon geçiren ve tedavi süreci devam eden Dorukhan Toköz, bugün Trabzon'a geldi. Bir süre önce İstanbul'da başarılı bir operasyon geçiren ve tedavi süreci devam eden Dorukhan Toköz, bugün Trabzon'a geldi. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynanan Ümraniyespor maçında sakatlanarak oyundan çıkan ve İstanbul'da ameliyat olan Dorukhan Toköz, Trabzon'a geldi. Oyuncuyu, Trabzon'da Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Göktaş ve Kemal Ertürk karşıladı. - TRABZON Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Dorukhan Toköz İstanbul Trabzon Spor Haberler

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