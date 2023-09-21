Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Orhan Kaynar Futbol Turnuvası Başladı

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin 16. kez düzenlediği Orhan Kaynar Futbol Turnuvası başladı. Turnuvanın açılış maçında Tam Saha Press, Gabardibar'ı 10-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin 16. kez düzenlediği Orhan Kaynar Futbol Turnuvası başladı.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Orhan Kaynar Futbol Turnuvası, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay İbrahim Afşin Tiryaka, Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Taşdemir, İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler, Türkiye Spor Yazarları Derneği Asbaşkanı Murat Taşkın, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük, Orhan Kaynar'ın kızı Dilara Kaynar Babul, ağabeyi Mustafa Kaynar, basın mensupları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla start aldı.

Turnuvanın açılış maçında santra vuruşu Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yapıldı.

Toplu fotoğrafın ardından turnuvanın ilk karşılaşmasın da Gabardibar ile Tam Saha Pres karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Tam Saha Press 10-0 gibi farklı bir sonuçla kazanırken, turnuvanın ikinci maçı ise TRT ile İletişim Fakültesi arasında oynandı. Karşılaşma 6-3 İletişim Fakültesi'nin üstünlüğü ile sona ererken turnuvanın finali 11 Ekim'de yapılacak. - TRABZON