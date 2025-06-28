Trabzon'da Yelken Yarışları Coşkusu

Trabzon'da Yelken Yarışları Coşkusu
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında Trabzon'da düzenlenen yelken yarışlarına 32 sporcu katıldı. Yarışlar Akyazı Yelken Spor Kulübü tarafından organize ediliyor ve yarın sona erecek.

Trabzon'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında yelken yarışları düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yelken Federasyonu ile Akyazı Yelken ve Su Sporları Kulübünce organize edilen yarışlara, Akyazı Spor Kompleksi mevkisinden start verildi.

Yarışlara, Akçaabat Yelken Spor Kulübü, Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü, Trabzon Fatih Gençlik Spor Kulübü ve Akyazı Yelken Spor Kulübünden 32 sporcu katıldı.

"Optimist" ve "laser" branşlarındaki yarışlar, yarın sona erecek.

Akyazı Yelken Spor Kulübü Başkanı Adil Duman, açık denizdeki parkurda yarın 6 yarış daha gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Hatice Diler - Spor
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