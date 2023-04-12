Trabzon'da sıcak saatler! Andrea Pirlo ile prensipte anlaşıldı

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın izniyle Andrea Pirlo ile görüşen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ilk toplantıdan olumlu bir sonuç aldı. Büyük bir aksilik çıkmazsa Pirlo, Trabzonspor'un yeni hocası olacak.

Trabzonspor'da Andrea Pirlo döneminin başlaması an meselesi. Bordo-Mavili kulübün Başkanı Ertuğrul Doğan, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'nın izni dahilinde Andrea Pirlo ile görüşme gerçekleştirdi.

OLUMLU GEÇTİ

Başkan Doğan ve Pirlo'nun yaptığı ilk görüşme olumlu geçti. İtalyan hocanın büyük bir aksilik çıkmazsa Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olacağı ifade ediliyor.

SERGEN YALÇIN OLMADI

Beşiktaş'ın eski hocası Sergen Yalçın'la uzun bir görüşme gerçekleştiren Trabzonspor, istediği sonucu alamadı. Yalçın, önümüzdeki sezon takım çalıştırmayı düşündüğünü ifade etti.