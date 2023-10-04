Trabzon'da Özel Gereksinimli Bireyler ve Aileleri İçin Kamp Düzenlendi

Trabzon Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kamp programıyla özel gereksinimli bireyler ve aileleri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katıldı. Üç gün süren kampta doğada yürüyüş, müzik ve el sanatları gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Trabzon'da özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları amacıyla kamp programı düzenlendi.

Trabzon Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Düzköy Doğu Karadeniz Gençlik Kampı'na davet edilen bireyler ve aileleri, üç gün süreyle kamp yaptı.

Spor ve sosyal aktivitelerinin düzenlendiği kampta katılımcılar, doğada yürüyüş, müzik ve el sanatları gibi çeşitli etkinliklere katıldı.

Kampı ziyaret ederek ailelerle görüşen Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, kampa katılanların büyü keyif aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özel gereksinimli bireylerin fiziksel, bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayan, aileleriyle birlikte sosyalleştiği bir kamp oldu. Özel gereksinimli bireylerle yürekten gelen paylaşımlarda bulunduk, çeşitli deneyimler edindik ve hep birlikte güzel anılar biriktirdik. Sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geldiğimiz, işbirliği ve dayanışma ruhunu güçlendiren bir kamp oldu."