Trabzon'da olay koreografi! 'Silahlara sarılmayalım' dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor karşısına şampiyonluk için çıktı. Mücadele öncesinde bordo-mavili taraftarların koreografisi, Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı.

KANARYA, TÜFEĞİN NAMLUSUNUN UCUNDA

Galatasaray'ın "Aslan" ve Beşiktaş'ın "Kartal" figürlerinin yerde resmedildiği koreografide Fenerbahçe'nin sembolü Kanarya'nın Abdullah Avcı'nın omuzundaki tüfeğin ucunda resmedilmesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulan koreografinin, maç öncesi yapılan "Silahlara sarılmayalım" çağrısına uymadığı belirtildi.

Haberler.com - Spor