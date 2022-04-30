Trabzon'da olay koreografi! "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular - Haberler

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Trabzon'da olay koreografi! "Silahlara sarılmayalım" dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular

Haberler.com - Spor
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Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkan Trabzonspor'da tribünde açılan koreografi Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti. Abdullah Avcı'nın omuzundaki tüfeğin ucuna oturmuş ve elinde, "2010-2011 şampiyonu Trabzonspor" pankartı tutan bir kanaryanın resmedildiği koreografinin, maç öncesi yapılan "Şampiyonluğu kutlarken silahlara sarılmayalım" sloganına yakışmadığı belirtildi.

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor karşısına şampiyonluk için çıktı. Mücadele öncesinde bordo-mavili taraftarların koreografisi, Fenerbahçe taraftarlarını çıldırttı.

KANARYA, TÜFEĞİN NAMLUSUNUN UCUNDA

Galatasaray'ın "Aslan" ve Beşiktaş'ın "Kartal" figürlerinin yerde resmedildiği koreografide Fenerbahçe'nin sembolü Kanarya'nın Abdullah Avcı'nın omuzundaki tüfeğin ucunda resmedilmesi büyük tepki çekti. Sosyal medyada sarı-lacivertli taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulan koreografinin, maç öncesi yapılan "Silahlara sarılmayalım" çağrısına uymadığı belirtildi.

Trabzon'da olay koreografi! 'Silahlara sarılmayalım' dediler namlunun ucuna Fenerbahçe'yi koydular

Haberler.com - Spor

Antalyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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