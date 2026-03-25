Trabzon'da okul sporları voleybol yarı final müsabakaları başladı

Trabzon'da, okul sporları voleybol küçükler yarı final müsabakaları başladı.

Yomra Spor Salonu'ndaki müsabakalara yurt içi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 12 takım ve 240 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, AA muhabirine, müsabakalara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Maçların kız ve erkekler kategorisinde 4 gün süreceğini belirten Arıcıoğlu, "Spor şehri ve ev sahibi olarak biz kendimize güveniyoruz. İnşallah verimli bir şekilde geçer. Türkiye şampiyonasında da hem okullarını hem şehirlerini güzel temsil ederler." diye konuştu.

Arıcıoğlu, bu gibi organizasyonların çocukların sporla iç içe olmasına katkı sağladığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Trabzon'da kış sporları hariç 55 branşta okul spor faaliyetleri yapıyoruz. Bu çocuklarımızı ileride milli takımlarda göreceğiz. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. ya sporcu olacaklar ya da spor kültürü geliştirecekler. Herkes iyi sporcu ya da profesyonel sporcu olmayacak ama spor kültürünün gelişmesi açısından okul sporları çok önemli. Biz bütün okullarımızın bu faaliyetlere katılmasını istiyoruz."

Arıcıoğlu, organizasyonda kızlar ve erkeklerde dereceye girecek iki takımın Aksaray'da yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacağını kaydetti.