Trabzon'da herkes tek renk! Dakikalar ekrana geldiğinde tüm stat aynı tezahüratı haykırdı

Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde Basel'e karşı oynadığı maça tüm renkten taraftarlar akın etti. Sessiz sedasız başlayan maçta skor tabelasında dakikalar 4.17'yi gösterdiğinde "Türkiye üşüme Trabzon seninle" tezahüratı yapıldı. Taraftarlar, deprem felaketinin yaşandığı illerimizin plaka kodları ekrana geldiğinde ise hep bir ağızdan o illerin adını haykırarak "Burada" diyerek tezahürat yaptı.

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor'un Basel ile oynadığı karşılaşma adeta milli maç havasında geçti. Kahramanmaraş merkezli depremde ağır kayıplar veren ülkemiz, Trabzonspor'un maçında bir araya geldi. Ezeli rakiplerin başkanları ve taraftarları, Trabzon Akyazı Stadı'nda hep birlikte maç izledi.

ÇIT ÇIKMADI

Sessiz sedasız başlayan maçta dakika 4.17'ye kadar tezahürat yapılmadı. Sonrasında "Türkiye üşüme, Trabzon seninle' tezahüratı başladı. Ardından deprem felaketini yaşayan illerimin plaka kodları geldiğinde tezahürat yapıldı.

"ADANA BURADA" İLE BAŞLADI

Şehirlerin plaka kodları olan 01, 02, 21, 27, 31, 44, 46, 63, 79 ve 80'nci dakikalarda tüm stat illerin adını haykırarak 'Burada' diye tezahürat yaptı.