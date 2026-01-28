Haberler

Havalı Silahlar Grup müsabakaları Trabzon'da yapılacak

Türkiye Atıcılık Federasyonu, Havalı Silahlar 1. Grup Müsabakaları'nı 30 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Trabzon'da gerçekleştirecek. Federasyon Başkanı Murat Kocakaya, organizasyonun adalet ve eşitlik felsefesiyle yapıldığını vurguladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar 1. Grup Müsabakaları, 30 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Trabzon'da düzenlenecek.

Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya, Federasyonun faaliyet programı kapsamında 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilecek bölgesel müsabakalardan birinin Trabzon'da yapılacağını belirtti.

Federasyonun ana felsefesinin adalet, eşitlik ve kapsayıcılık olduğunu vurgulayan Kocakaya, sporculara eşit şartlarda yarışma imkanı sunmayı ve atıcılık sporunu ülke geneline yaymayı hedeflediklerini ifade etti.

Havalı ve Ateşli Silahlar Asbaşkanı Esra Kılıç Alemdaroğlu ise atış sporunun güvenli ve doğru zeminde yapılmasının önemine dikkati çekerek, tüm atış severleri "Havaya değil, hedefe atalım" sloganıyla spora davet etti.

Kocakaya ve Alemdaroğlu, organizasyona verdikleri destek dolayısıyla Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile dereceye giren sporculara hediye katkısı sunan TİSAŞ'ın yetkililerine teşekkür etti.

Müsabakalarda baraj puanını geçen sporcular, 10-15 Mart tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek Coşkun Abiş Kupası'na katılmaya hak kazanacak.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
