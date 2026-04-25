Trabzon'da Boks Maçı Sırasında Türk ve Rus Sporcu Arasında Kavga

Trabzon'un Beşirli Mahallesi'nde bir spor salonunda düzenlenen boks şampiyonasında istenmeyen olaylar yaşandı. Türk ve Rus boksör arasında oynanan karşılaşma sırasında çıkan gerginlik kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Emirhan Kalkan ile Sergei Gorokhov, Hafif Ağir Sıklet maçında Beşirli Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Maç esnasında taraflar arasında yaşanan tartışma, sporcuların köşelerine çekilmesi gerekirken devam etti. Antrenörler ve görevlilerin de dahil olmasıyla birlikte ring bir anda karıştı, salonda adeta arbede yaşandı.

Olayın büyümesi üzerine güvenlik ekipleri müdahale ederken, karşılaşma yarıda kesildi. Yaşanan kavgayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı