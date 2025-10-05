Trabzon'da 'Efsanelerle Yeniden' Futbol Turnuvası Düzenlenecek

Haberler

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor Kulübü iş birliğiyle 'Efsanelerle Yeniden' futbol turnuvası gerçekleştirilecek. Turnuva, yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'nın anısına düzenleniyor ve toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor.

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor Kulübü iş birliğiyle 'Efsanelerle Yeniden' futbol turnuvası gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Trabzon Valiliği ve Trabzonspor Kulübü'nün paydaşlığında 'Efsanelerle Yeniden' futbol turnuvası düzenlenecek. Dört yıl önce yorgun mermi sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı anısına gerçekleştirilecek turnuvada toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

NOSTALJİK FUTBOL ŞÖLENİ

Faroz Futbol Sahası'nda yapılacak olan turnuva, 7 Ekim Salı günü saat 18.00'de başlayacak. Dört takımın mücadele edeceği organizasyonun final karşılaşması ise 8 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Turnuvada, Trabzonspor tarihine adını altın harflerle yazdıran Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Hüseyin Tok, Şenol Ustaömer, Bekir Barçın, Hasan Şengün (Dobi Hasan), Hami Mandıralı, Abdullah Ercan ve İbrahima Yattara'nın da aralarında yer aldığı 40 unutulmaz isim forma giyecek. Turnuvanın kuraları 7 Ekim Pazartesi günü çekilecek.

'FARKINDALIK OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORUZ'

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Yorgun mermi nedeniyle yaşamını yitiren Emir Yuşa Atıcı'nın anısına gerçekleştireceğimiz bu turnuva ile farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu anlamlı etkinlik, gençlerimize efsane futbolcularımızı sahada izleme fırsatı sunacak. Tüm vatandaşlarımızı turnuvaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

