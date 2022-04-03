Trabzon'da duygusal koreografi! Tribüne bakan Abdullah Avcı'nın boğazı düğümlendi - Haberler

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Trabzon'da duygusal koreografi! Tribüne bakan Abdullah Avcı'nın boğazı düğümlendi

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Bordo-mavili taraftarların karşılaşma öncesinde Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Abdullah Avcı'ya yer verdiği koreografi sosyal medyada büyük ses getirdi. Sahaya adım atar atma koreografiye hayran hayran bakan Abdullah Avcı, tribünleri selamladı.

Süper Lig'de lider Trabzonspor, yeni hocası Valerien Ismail yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma öncesinde ise bordo-mavili taraftarlar tribünde müthiş bir görsel şölen sundu.

Trabzon'da duygusal koreografi! Sahaya çıkıp, tribünü gören Abdullah Avcı'nın boğazı düğümlendiGörüntü: 61saat.com

ABDULLAH AVCI TARAFTARI SELAMLADI

Şampiyonluğa dikkat çeken Trabzonspor taraftarı yaptığı koreogaride Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Abdullah Avcı'ya yer verdi. Sahaya adım atar atma koreografiye büyük bir hayranlıkla bakan teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarı selamladı.

Trabzon'da duygusal koreografi! Tribüne bakan Abdullah Avcı'nın boğazı düğümlendi

Trabzon'da duygusal koreografi! Tribüne bakan Abdullah Avcı'nın boğazı düğümlendiGörüntü: Beinsports

Haberler.com - Spor

Abdullah Avcı, Trabzonspor, Özkan Sümer, Beşiktaş, Spor, Haberler

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