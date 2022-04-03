Trabzon'da duygusal koreografi! Tribüne bakan Abdullah Avcı'nın boğazı düğümlendi
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Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Bordo-mavili taraftarların karşılaşma öncesinde Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Abdullah Avcı'ya yer verdiği koreografi sosyal medyada büyük ses getirdi. Sahaya adım atar atma koreografiye hayran hayran bakan Abdullah Avcı, tribünleri selamladı.
Süper Lig'de lider Trabzonspor, yeni hocası Valerien Ismail yönetiminde ilk maçına çıkan Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma öncesinde ise bordo-mavili taraftarlar tribünde müthiş bir görsel şölen sundu.
ABDULLAH AVCI TARAFTARI SELAMLADI
Şampiyonluğa dikkat çeken Trabzonspor taraftarı yaptığı koreogaride Özkan Sümer, Ahmet Suat Özyazıcı ve Abdullah Avcı'ya yer verdi. Sahaya adım atar atma koreografiye büyük bir hayranlıkla bakan teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarı selamladı.
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