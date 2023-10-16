Trabzon'da bir kişi evinin önündeki aracında ölü bulundu

Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşanan olayda, Süleyman Eyüboğlu isimli bir kişi evinin önündeki aracında ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede, Eyüboğlu'nun silahla vurulduğu ve kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trabzon'un Maçka ilçesinde bir kişi evinin önündeki kendi aracında ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon'un Maçka ilçesi Küme evlerinin önünde Süleyman Eyüboğlu (47) isimli kişi sabah saatlerinde evinin önündeki park halindeki araç içerisinde ölü halde bulundu. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede aracın ön koltuğunda ölü olarak bulunan Süleyman Eyüboğlu'nun silahla bacağında vurulduğu tespit edilirken, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Eyüboğlu'na yapılan incelemede kan kaybından hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda kullanıldığı tespit edilen silahın da araç içerisinde olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TRABZON