Trabzon'da BAL'a yükselme maçında olay çıktı

Trabzon'da Araklıspor ile Sürmenespor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme play-off mücadelesi sonrasında olaylar çıktı. Olayları polis ekipleri güçlükle yatıştırdı.

Akyazı Spor Kompleksi'nde oynanan BAL play-off grubu 2. hafta maçında iki komşu ilçenin takımları Sürmenespor ile Araklıspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma Sürmenespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, maçın ardından iki takım futbolcuları arasında yaşanan söz dalaşı bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavgaya polis ekipleri müdahale ederken, olayları yatıştırmakta güçlük çekti. Araklısporlu futbolcular, rakip takım soyunma odasına girmek isterken, polis ekipleri ile de arbede yaşandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı