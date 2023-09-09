Trabzon'da 8. Kervan Yolu Dağ Koşusu düzenlendi

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 8. Kervan Yolu Dağ Koşusu gerçekleştirildi. Sporcular, 12 kilometrelik güzergahta yarıştı ve dereceye girenler ödüllerini aldı.

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde 8. Kervan Yolu Dağ Koşusu düzenlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonunca gerçekleştirilen organizasyonda sporcular, Köprübaşı ilçe girişi ile Kahvedüzü mevkisi arasındaki 12 kilometrelik güzergahta koştu.

Koşuda, 20 yaş altı kadınlar, 20 yaş altı erkekler, büyük kadınlar ve büyük erkekler kategorilerinde 130 sporcu yarıştı.

20 yaş altı kadınlar kategorisinde 6,1 kilometrelik koşuda Edanur Oysal birinci, Zeynep Ertaş ikinci, Gülcan Duman üçüncü oldu.

20 yaş altı erkekler kategorisinde ise Mervan Haykır birinciliği, Hasan Aydın ikinciliği, Abdulmecit Açan ise üçüncülüğü elde etti.

Büyük kadınlar kategorisinde düzenlenen 10,9 kilometrelik koşuda birinciliği Dilek Öztürk, ikinciliği Derya Kunur, üçüncülüğü de Nursena Çeto kazandı.

Büyük erkekler kategorisinde de Ömer Alkanoğlu birinci, Azat Demirtaş ikinci, Yunus Emre Akkuş da üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular ödüllerini, Köprübaşı Kaymakamı Öznur Güler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Türkiye Atletizm Federasyonu Dağ Koşuları Koordinatörü Hasan Babaç'ın elinden aldı.

Kaymakam Güler, sporcuları tebrik ederek, Köprübaşı'nın atletizmde ulusal bir marka olduğunu söyledi.

Güler, spora ve sporcuya her zaman önem verdiklerini belirterek, "Muhteşem doğası, dağ koşusuna uygun parkuru, halkın bu branşa olan ilgisi ile Köprübaşı'nın ismi her geçen yıl atletizmle daha çok anılacaktır." dedi.

Arıcıoğlu ise zor parkurdaki mücadelelerinden dolayı Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcuları kutlayarak, "Şampiyonaya katılımın her yıl artıyor olması mutluluk verici. Sorunsuz bir organizasyonu daha tamamladık. Bu tür bir organizasyonun yapılması, ilçemizin kültürel ve tarihsel açıdan önemini daha da ön plana çıkarıyor. Organizasyonda emeği geçen personelime ve katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Babaç da sporcuları tebrik ederek, "Trabzon, spor kenti, Köprübaşı ideal bir atletizm ilçesi. Kusursuz bir organizasyon oldu." ifadesini kullandı.