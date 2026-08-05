Salah Trabzonspor'da: Trabzon'da Bayram Havası

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah'ın Trabzonspor'a transfer sürecinin resmiyet kazanmasının ardından Trabzon'da heyecanlı anlar yaşanıyor. Bordo-mavili taraftarlar, Salah'ın kente gelişini sabırsızlıkla beklerken, havalimanında yapılacak karşılama için hazırlıklarını sürdürüyor.

Trabzonspor'un dünya futbolunun en önemli isimlerinden Muhammed Salah transferini duyurmasının ardından kentte adeta bayram havası oluştu. Sosyal medyada günlerdir geri sayıma geçen taraftarlar, yıldız futbolcunun Trabzon'a ayak basacağı anı beklerken, birçok taraftar havalimanında karşılamaya hazırlanıyor.

Sosyal medyada "Salah" paylaşımları artarken, yıldız futbolcunun transferi kombine bilet satışlarına da yansıdı. Edinilen bilgiye göre, taraftar gruplarına ayrılan kontenjan dışında son iki günde yaşanan yoğun taleple birlikte satılan kombine sayısının 10 bine yaklaştığı öğrenildi.

Trabzonsporlu taraftar Yiğit Kanber, "Salah bence büyük başarılar yapacak. Şampiyon olabiliriz. Gol kralı olsun istiyorum. Son dakikalarla iyi işler yaparak takımımızı kurtarsın istiyorum. Bizi şampiyon yapabilir" dedi.

"Heyecandan uyuyamadık"

Esma Cansu Bayraktar ise, çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Bugün heyecandan uyuyamadık. Benim gibi dünyanın dört bir tarafında milyonlarca taraftar olduğunu biliyorum. Dünya markası olan bir futbolcu. Trabzon'un marka olan değerine çok daha fazla şeyler katabileceğine inanıyorum. Çok heyecanlıyız. Fatih Tekke hocamız takımı çok güzel bir şekilde koordinasyon sağladı, disipline etti. Bu sene şampiyonluğa oynayacağımızı bekliyorum. Daha Trabzon'a gelmeden Salah'ın beklentileri karşıladığını düşünüyorum. Takımı üst düzey dinamize etmesini bekliyorum" şeklinde konuştu.

" Trabzon, Trabzonspor ve Türkiye için çok büyük bir kazanç oldu"

Bordo-mavili taraftar Hayati Turhan da, " Trabzon, Trabzonspor ve Türkiye için çok büyük bir kazanç oldu. Dünyanın dört bir tarafı burayı izliyor. Trabzonspor için çok büyük değer olacak. Trabzon şehrine bir hava getirecek. Bu sezon şampiyonluk bekliyoruz. Şehir olarak köstek değil destek olursak bu iş olacak" ifadelerini kullandı.

95 yaşındaki Hemdiye Nine ise, "Bu seneki gayretle kupaya yanaşıyoruz. Bu sene şampiyonluğa gideceğiz. İyi futbolcular aldık" diye konuştu.

"Bu sene şampiyonluk bekliyoruz"

Ömer Faruk Elbir isimli taraftar, Trabzonspor'un sezona iyi başlayacağını vurgulayarak, "Çok mutluyuz. Dünyaca ünlü Salah bizim takımımıza transfer oldu. Bundan sonra şampiyon olmayı düşünüyoruz. Dünya kupasındaki yüksek performansıyla öne çıkmıştı. Ertuğrul Doğan transferleri devam ettireceğini açıkladı. Şuan Sörtloth'u bekliyoruz. Sezona iyi başlayacağımızı düşünüyorum" dedi.

Erdal Demir de, "Dünya yıldızını karşılamak için havalimanına gideceğiz. Trabzon'u bu yıl inşallah şampiyon yapacak" ifadelerini kullandı.

Ali Günaçlı isimli bordo-mavili taraftar ise, bu sene şampiyonluk beklediklerini belirterek, "Çok büyük bir transfer. Dünya bizi konuşacak. Hemen gidip forma aldım. Bu sene şampiyonluk bekliyoruz. İyi bir kadromuz var. Transfer sürecinde çok heyecanlıydım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı