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Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Giresunspor'u deplasmanda 40-30 mağlup etti

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Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Giresunspor'u deplasmanda 40-30 mağlup etti
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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Giresunspor'u deplasmanda 40-30 mağlup etti. Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını 20-14 önde bitiren konuk ekip, ikinci yarıdaki üstünlüğünü sürdürerek galip ayrıldı.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 9. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Giresunspor'u deplasmanda 40-30 mağlup etti.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki müsabakanın ilk yarısını konuk ekip, 20-14 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren Trabzon Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 40-30 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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