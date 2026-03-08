Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Güncelleme:
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig 26. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Ankara Hentbol'u 45-27'lik skorla mağlup etti. Maçın ilk yarısını 22-13 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 26. haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor, sahasında Ankara Hentbol'u 45-27 yendi.

Beşirli Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip, 22-13 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan Karadeniz ekibi, salondan 45-27 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar
