TPFD Başkanı Saffet Akyüz'den Mehmet Büyükekşi'ye ziyaret Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD) Başkanı Saffet Akyüz ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti. TFF'nin Riva'daki idari merkezinde gerçekleşen nezaket ziyaretinde TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve genel sekreter Kadir Kardaş da yer aldı. TPFD yönetimi, başkan Mehmet Büyükekşi'ye hayırlı olsun ve başarı dileğinde bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuklarına A Milli Takım forması takdim etti. Spor AA / Ercan Çakar Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi Hamit Altıntop Türkiye Spor Haberler

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