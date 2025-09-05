Haberler

Tour of İstanbul'un İkinci Etabı Şile'de Gerçekleşti

Tour of İstanbul bisiklet turunun ikinci etabı, Şile'de yapıldı. 13 ülkeden 16 takımın katıldığı yarışta, Lotto takımından Mauro Cuylits, 03:43:38'lik süresiyle birinci oldu ve üç lider formayı kazandı.

Tour of İstanbul'un ikinci etabı, Şile'de gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, İstanbul Valiliği, ilçe belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Shimano'nun destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonda 13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcu mücadele etti.

Şile Kumbaba Caddesi'nde start alarak aynı noktada sona eren yarışı 03: 43: 38'lik süresiyle Lotto takımından Mauro Cuylits kazanarak, genel klasman lideri oldu.

Yarışın sona ermesinin ardından lider formalar, ödül töreninde sahiplerini buldu.

Genel klasmanda liderliğe yükselen Cuylits; turuncu, mavi ve beyaz formaların sahibi olarak üç formayı birden kazandı. Yeşil formayı ise Tarteletto–Isorex'ten Robbe Claeys'in oldu.

Tour of İstanbul'un üçüncü etabı, yarın 10.30'da Arnavutköy Belediyesi önünden başlayacak. 165,7 kilometrelik Arnavutköy-Arnavutköy parkurunda koşulacak yarış yine aynı noktada saat 14.30'da sona erecek.???????

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
