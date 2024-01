Tour of Antalya Bisiklet Yarışı 16 Ülkeden 25 Takıma Ev Sahipliği Yapacak

TOUR of Antalya, 8-11 Şubat tarihleri arasında 16 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü bisikletçiler Antalya'da 4 etapta 614,3 kilometre pedal basacak.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) elit erkekler uluslararası yol bisikleti takviminde 2.1 kategorisinde yer alan ve 4 gün 4 etaptan oluşan Tour of Antalya poweredby AKRA uluslararası bisiklet yarışı, 8-11 Şubat tarihleri arasında, Antalya'da dünyaca ünlü bisiklet takımlarının katılımı ile beşinci kez düzenlenecek. 2018 yılından bu yana düzenlenen Tour of Antalya poweredby AKRA, beşinci yılında yeniden yapılanarak bisiklet yarışı heyecanının yanı sıra tarihin içinde geçen eşsiz rotası ile doğal, tarihi, kültürel, gastronomi gibi öne çıkan değerleri ile Antalya'nın tanıtımına ve bisiklet turizmine odaklanacak.

Tour of Antalya poweredBy AKRA, 16 ülkeden 25 takıma ve 175 bisikletçiye ev sahipliği yapacak. Dünyaca ünlü bisikletçiler Antalya'da 4 etapta 614,3 kilometre pedal basacak. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kişi, dünyaca ünlü pedalların ritmi ile Antalya'nın tarihini, doğasını ve kültürünü keşfedecek.

WORLD TOUR TAKIMLARI GELİYOR

Türkiye Bisiklet Federasyonu kuralları kapsamında 2018 yılından bu yana organize edilen, üst düzey standartları ve takım kalitesi ile dünya bisikletinde kısa sürede markalaşan Tour of Antalya bisiklet yarışına 2 World Tour takımı, 10 Pro Takımı, 13 Kıta Takımı katılacak. ABD, Almanya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Japonya, İspanya, İsviçre, İtalya, Malezya, Norveç, Portekiz, Slovenya ve Türkiye'den takımların katılacağı Tour of Antalya'da yarışmak için dünyaca ünlü iki World Tour Takımı da Antalya'ya gelecek. Kadrosunda Mate jMohoric ve Pello Bilboa gibi isimleri bulunduran UCI 2023 Dünya Yol Bisikleti sıralamasında 19 galibiyet 9317 puan ile 6'ncı sırada olan Bahrain Victorious Takımı ile 35 galibiyeti 8593 puanı ile dünya şampiyonu Mathieuvan der Poel ve Jasper Philipsen gibi yıldız isimleri ile Alpecin- Deceuninck Takımı, UCI 2023 Dünya Yol Bisikleti sıralamasında 8. sırada yer alıyor. Bahrain Victorious (Bahreyn) ile Alpecin-Deceuninck (Belçika) takımlarının katılımı, bu yıl beşinci yılını kutlayan Tour of Antalya poweredby AKRA yarışının yol bisikleti yarışları arasında marka değerinin yükselmesinin de göstergesi oldu.

Tour of Antalya poweredby AKRA 2024'e Türkiye'den 4 Kıta Takımı da katılıyor. Sakarya BB Pro Team, Spor Toto Cycling Team, Beykoz Belediyesi Spor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediye Spor Tour of Antalya'ya katılarak, hem kendi aralarında hem uluslararası rakipleriyle rekabet edecek.

Antalya'nın simge noktalarında gerçekleşecek yarışın etap programı ise şu şekilde;

1. Etap Manavgat-Antalya (8 Şubat) 150,4 km

2. Etap Demre-Antalya (9 Şubat) 141,9 km

3. Etap Kemer-Tahtalı (10 Şubat) 136,6 km

4. Etap Antalya-Antalya OSB-Antalya (11 Şubat) 185,4 km

8-11 Şubat'ta düzenlenecek Tour Of Antalya 2024'e katılacak takımlar şöyle;

UCI World Tour Takımları:

1. Bahrain Victorious (Bahreyn)

2. Alpecin- Deceuninck (Belçika)

UCI Pro Takımları:

1. Uno-X Mobility (Norveç)

2. Q36.5 Pro Cycling Team (İsviçre)

3. VF Group-Bardiani CSF – Faizanè (İtalya)

4. Tudor Pro Cycling Team (İsviçre)

5. Team Polti-Kometa (İtalya)

6. Burgos-BH (İspanya)

7. Corratec Selle İtalia (İtalya)

8. Bingoal WB (Belçika)

9. TDT-Unibet (Hollanda)

10. Team Novo Nordisk (Amerika Birleşik Devletleri)

UCI Kıta Takımları:

1. Terengganu Cycling Team (Malezya)

2. China Glory Continental Cycling Team (Çin Halk Cumhuriyeti)

3. Beykoz Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye)

4. Spor Toto Cycling Team (Türkiye)

5. Adria Mobil (Slovenya)

6. Kinan Racing Team (Japonya)

7. Tarteletto-Isorex (Belçika)

8. Sabgal / Anicolor (Portekiz)

9. Konya Büyükşehir Belediyesi (Türkiye)

10. Team Vorarlberg (Avusturya)

11. Bike Aid (Almanya)

12. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Pro Team (Türkiye)

13. REMBE Pro Cycling Team Sauerland (Almanya)