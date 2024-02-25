Tour Of Alanya Bisiklet Turu Sona Erdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarışı Serisi'nin üçüncü ayağı, 'Tour Of Alanya (Alanya Bisiklet Turu) etabıyla sona erdi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Bisiklet Turizmi Derneğinin organize ettiği, CRI Türkiye Uluslararası Bisiklet Yarışı Serisi'nin UCI 1.2 kategorideki 'Tour Of Alanya' ayağının startını AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu İskele Caddesi'nde verdi.

Yarışta, Türkiye dahil 13 ülkeden 100 sporcu, 102.7 kilometre boyunca pedal çevirdi.

Dr. Devlet Bahçeli Yaşam Parkı'nda sona eren yarışta birinciliği Chine Glory Continental takımından Julien Trarieux, ikinciliği VC Fukuoka'dan Prades Vererte Benjamin, üçüncülüğü Kazakistan National Team'den Pronskiy Daniil elde etti.

Takımlar kategorisinde ise Beykoz Belediye Spor birincilik, Chine Glory Continental ikincilik, VC Fukuoka ise üçüncülük kupasını kazandı.

Bitiş noktasında düzenlenen törenle sporculara ve takımlara ödülleri verildi.