Totti'yi aldatan karısı Ilary Blasi, astronomik nafaka talebiyle 'Bu kadar da olmaz' dedirtti

Efsane futbolcu Totti'yi aldatan ve boşanma aşamasında olduğu eşi Ilary Blasi'nin istediği nafaka İtalya'da olay oldu. Blasi, Totti'den 20 bin euro, 3 çocuklarının her biri için 5 bin 800 euro olmak üzere toplamda 37 bin 400 euro nafaka talebinde bulundu. Totti bu rakamı hiç düşünmeden reddetti.

Roma ve İtalya'nın efsane futbolcusu Totti, geçtiğimiz aylarda 20 yıllık eşi Ilary Blasi'nin kendisini aldattığını açıklamıştı. Boşanma aşamasında olan çiftin son durumunda yeni bir gelişme yaşandı.

TOTTI KABUL ETMEDİ

Sporx'in İtalyan basınından aktardığı habere göre, Blasi, Totti'den nafaka olarak aylık yaklaşık 37 bin 500 euro talep etti. Blasi'nin kendisi için 20 bin euro, 3 çocuklarının her biri için 5 bin 800 euro olmak üzere nafaka talebinin toplamda 37 bin 400 euro olduğu kaydedildi. Ancak Totti'nin bu rakamı kabul etmediği aktarıldı.

SORUNU MAHKEMEDE ÇÖZECEKLER

Totti'nin çocukları için toplamda aylık 7 bin euro teklif ettiği, Blasi'ye ise bir rakam önermediği kaydedildi. İkilinin bu gelişmenin ardından anlaşmalı olarak boşanamayacağı ve sorunun mahkemede çözüleceği ifade edildi.