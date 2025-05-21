Tottenham, UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Manchester United'ı Yendi

Tottenham, UEFA Avrupa Ligi Finali'nde Manchester United'ı Yendi
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UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham, Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek tarihindeki üçüncü kupasını kazandı. Final, İspanya'nın San Mames Stadı'nda gerçekleşti ve Johnson'ın 42. dakikada attığı golle Tottenham öne geçti.

UEFA Avrupa Ligi finalinde iki İngiliz takımının karşılaşmasında Tottenham, Manchester United'ı 1-0 mağlup ederek, 3. kez kupayı müzesine götürdü.

UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham ile Manchester United, İspanya'nın San Mames Stadı'nda karşı karşıya geldi. Alman hakem Felix Zwayer'in yönettiği mücadelenin 42. dakikasında Tottenham, Johnson'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca mücadeleyi 1-0 kazanan Tottenham şampiyon oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde en çok kupa kazanan Sevilla

Sevilla, 2006, 2007'de iki, 2014, 2015, 2016'da üç kez turnuvayı üst üste kazanırken, toplamda da 7 kez kupa sevinci yaşadı ve zirvede yer aldı. Sevilla'nın ardından İngiltere'den Tottenham ile Liverpool, İspanya'dan Atletico Madrid, İtalya'dan Juventus ve Inter 3. kez bu kupayı kaldırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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