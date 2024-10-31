Tottenham sakatlık durumu ne? Galatasaray maçı öncesi Tottenham'da kimler sakat? (Timo Werner, Mickey van de Ven, Romero,...)

İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Manchester City'yi 2-1 mağlup eden Tottenham, çeyrek finale yükseldi. Ancak İngiliz ekibi, maçta yaşanan sakatlıklarla sarsıldı. Galatasaray ile önümüzdeki hafta karşılaşacak olan Tottenham'da üçoyuncu sakatlandı. Peki, Tottenham sakatlık durumu ne? Galatasaray maçı öncesi Tottenham'da kimler sakat? (Timo Werner, Mickey van de Ven, Romero,...)

TOTTENHAM SAKATLIK DURUMU NE?

Tottenham'da 14. dakikada van de Ven sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Maçın 62. dakikasında ise Savinho, yaşadığı sakatlık nedeniyle sedyeyle sahadan çıkarıldı. Bu sakatlıklar, Galatasaray ile yapılacak maç öncesinde İngiliz ekibi için endişe yarattı.

3 Kasım Pazar günü Premier Lig'de Aston Villa'yı ağırlayacak Tottenham'da, sakatlıklarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca takımın bir diğer yıldız ismi Heung-Min Son'un da durumu netlik kazanmadı. Güney Koreli oyuncu, son 7 maçta sadece 1 kez forma giyebildi.

TOTTENHAMGALATASARAY MAÇINE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Tottenham'ı ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak dev karşılaşma, TRT 1'de canlı yayınlanacak.