Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou oldu
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Tottenham Hotspur, teknik direktör Ange Postecoglou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Avustralyalı hoca, iki sezondur çalıştırdığı Celtic ile üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşadı.
Premier Lig ekibi Tottenham, takımın başına sürpriz bir ismi getirdi. Spurs, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
CELTIC İLE ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI
Kariyerine 1995 yılında başlayan Ange Postecoglou sırasıyla Melbourne, Panachaiki, Brisbane Roar, Yokohoma, Avustralya Milli Takımı ve Celtic'i çalıştırdı. Postecoglou, Celtic ile 2 sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşadı.
2.79'LUK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU
Şampiyonlar Ligi'nde takımına oynattığı oyunla büyük beğeni toplayan Postecoglou, Celtic ile 2.79'luk puan ortalaması tutturdu.
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