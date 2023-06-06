Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou oldu

Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou oldu

Spor Haberleri

Tottenham Hotspur, teknik direktör Ange Postecoglou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Avustralyalı hoca, iki sezondur çalıştırdığı Celtic ile üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşadı.

Premier Lig ekibi Tottenham, takımın başına sürpriz bir ismi getirdi. Spurs, Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

CELTIC İLE ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

Kariyerine 1995 yılında başlayan Ange Postecoglou sırasıyla Melbourne, Panachaiki, Brisbane Roar, Yokohoma, Avustralya Milli Takımı ve Celtic'i çalıştırdı. Postecoglou, Celtic ile 2 sezon üst üste şampiyonluk sevinci yaşadı.

2.79'LUK PUAN ORTALAMASI TUTTURDU

Şampiyonlar Ligi'nde takımına oynattığı oyunla büyük beğeni toplayan Postecoglou, Celtic ile 2.79'luk puan ortalaması tutturdu.

Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou oldu

Haberler.com - Spor

Tottenham Hotspur FC Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title