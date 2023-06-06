Tottenham'ın yeni teknik direktörü Ange Postecoglou oldu

Tottenham Hotspur, teknik direktör Ange Postecoglou ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Avustralyalı hoca, iki sezondur çalıştırdığı Celtic ile üst üste 2 lig şampiyonluğu yaşadı.