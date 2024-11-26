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Tottenham'ın Kalecisi Vicario'nun Sağ Bileğinde Kırık Tespit Edildi

Tottenham'ın Kalecisi Vicario'nun Sağ Bileğinde Kırık Tespit Edildi
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İngiltere Premier Lig takımı Tottenham, kaleci Guglielmo Vicario'nun sağ ayak bileğinde kırık olduğunu açıkladı. Tedavisine başlandığı belirtilen Vicario, son maçta sakat olmasına rağmen 90 dakika forma giymişti.

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, İtalyan kaleci Guglielmo Vicario'nun sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Tottenham, 28 yaşındaki kaleci Guglielmo Vicario'nun sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı. Kuzey Londra ekibi, geçtiğimiz cumartesi günü Premier Lig'in 12. haftasında Manchester City'i deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup ederek, Pep Guardiola'nın öğrencilerinin iç sahadaki 52 maçlık yenilmezlik serisine son vermişti. Söz konusu müsabakada 90 dakika forma giyen İtalyan kaleci Vicario'nun, mücadelenin 60 dakikalık bölümünü sakat olarak oynadığı belirtildi.

Vicario, bu sezon 12'si Premier Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi ve 1'i EFL Cup olmak üzere 15 maçta forma giyerken, bunların 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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